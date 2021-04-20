شكرا لمتابعة خبر عن أبرز المعلومات عن أول امرأة تشغل منصب مديرة صندوق النفقة بوزارة العدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير العدل، الشيخ وليد الصمعاني، قرارًا بتكليف شروق بنت محمد الجدعان، مديرة عامة لصندوق النفقة التابع للوزارة، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وبدأت شروق الجدعان رحلتها بالحصول على درجة البكالوريوس في تخصص "أدب إنجليزي" من جامعة الملك سعود عام 2005، وماجستير إدارة نظم المعلومات من جامعة دار العلوم عام 2015، وعملت مديرة لبرنامج التعليم التعاوني بكلية البنات بجامعة الأمير سلطان منذ أغسطس 2006 وحتى أكتوبر 2014.

وعملت "الجدعان" في شركة تكامل مديرة لعمليات "دروب"، ثم مديرة للجودة، فمديرة لبرنامج التعلم المدمج بالشراكة مع الكليات التقنية، خلال الفترة من نوفمبر 2014 وحتى سبتمبر 2015، كما عملت مديرة لبرنامج تفعيل دور المرأة، ومديرة لمشروع المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراراي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ أكتوبر 2015 حتى أبريل 2019.

وشغلت منصب مستشارة بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل، وعضوة في اللجنة التحضيرية لمجلس إدارة صندوق النفقة، منذ مايو 2019 وحتى يناير 2020 حيث تم تعيينها نائبة للمدير العام لشؤون النفقة في صندوق النفقة، قبل أن يصدر الوزير قرارًا بترقيتها إلى منصب مديرة للصندوق.