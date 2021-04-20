شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مفتي المملكة يوضح حكم الصوم في السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الثلاثاء، حكم الصوم في السفر.

وقال مفتي عام المملكة، خلال مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن كل سفر يتاح لك فيه فطر لأن الله سبحانه وتعالى يقول: " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".

وأشار إلى أنه مادام السفر سفرًا مباحًا لا سفر معصية فالفطر فيه جائز، ومن العلماء من يقول باستحباب الصوم في السفر إذا لم يكن هناك مشقة من أجل إبراء الذمة ولكن الله أباح لنا الفطر في السفر بنص القرآن.