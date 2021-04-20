شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القنصل البريطاني بجدة: دخولي الإسلام أهم خطوة في حياتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

استعاد القنصل البريطاني في جدة سيف الدين آشر ذكرياته لدخول الإسلام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك .

وأكد القنصل البريطاني بجدة عبر فيديو نشرته الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا روزي دياز ، أن دخوله الإسلام أهم خطوة روحانيه في حياته .

كما أكد القنصل البريطاني بجدة أنه أحب الصيام في رمضان وصلاة التراويح مؤكداً أن شهر رضان شهر التقوى والصلاح وليس فقط ترك الطعام والشراب .