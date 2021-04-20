شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مديرة التسويق داريا سوتسنكو تحكي عن تجربتها المُثيرة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت مديرة التسويق داريا سوتسنكو تجربتها الرائعة في مدينة الرياض، من خلال مشاركتها في المهرجانات والفعاليات المختلفة

وقالت سوتسنكو أنها شاركت في مهرجان ميدل آيست الغنائي وسط الصحراء منذ عام، مضيفة أن المهرجان ضم عددًا من أفضل مشغلي الأغاني في العالم، حيث قارب الحضور 200 ألف شخص في يوم واحد فقط، معربة عن استمتاعها بالمهرجان وأنها لم تصدق أنه يحدث في المملكة.

وأضافت أنها لم تكن تعرف الكثير عن المملكة قبل قدومها إليها سوى أنها دولة محافظة ومنغلقة، مؤكدة أن رأيها تغير بشكل كامل عن المملكة بعد 4 سنوات من الإقامة فيها، حيث أحبتها كثيرا وتعتبرها وطنها الثاني، مشيدة بالثقافة السعودية وأنها تتعلم منها المزيد.

وأكدت إنها تعمل الآن كمديرة تسويق في المجمع السكني، وأن المجمعات السكنية في المملكة مناسبة جدا للأوروبيين، لاحتوائها على الخضرة وكافة الخدمات وأماكن الترفيه وحمامات السباحة، وأشارت إلى أنها تصوم حاليًا في شهر رمضان للعام الثالث على التوالي.

وأشادت مديرة التسويق بتغير المملكة تحت رؤية 2030، وانفتاح الدولة على السياحة.