شكرا لمتابعة خبر عن المندوب السعودي لدى التعاون الإسلامي يبحث سُبل تعزيز التنسيق والتعاون مع نظيره الجامبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

استقبل مندوب المملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني في مكتبه بمقر مندوبية المملكة الدائمة في جدة المندوب الدائم لجمهورية جامبيا لدى المنظمة السفير عمر جبريل سالا .

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، والموضوعات المتصلة بالعمل الإسلامي المشترك .

حضر اللقاء من جانب المندوبية السعودية كل من السكرتير الأول محمد السليماني ، والسكرتير الثاني فاطمة البلوشي .

الجدير بالذكر أن جمهورية جامبيا سوف تتسلم خلال الأعوام المقبلة رئاسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية الذي يعد أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة التعاون الإسلامي.