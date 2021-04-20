فيديو متداول لمشاجرة بين 5 أشخاص بسبب خلاف على أحقية الطريق بجدة.. والقبض على 4 منهم

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات المختصة بشرطة محافظة جدة، تمكّنت من تحديد هوية 5 أشخاص ظهروا بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتشاجرون بأحد الأحياء؛ بسبب خلاف على أحقية الطريق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة، أن الأشخاص الخمسة مواطنون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والسابع، وتم القبض على 4 منهم وجارٍ القبض على الخامس.

وأشار المتحدث إلى أنه جرى إيقاف المضبوطين الأربعة واتخاذ كل الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

