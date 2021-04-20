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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أول أمس (الأحد)، القيادات العسكرية في كلٍ من جازان ونجران وشرورة، والوحدات التابعة لها.
وشملت جولة رئيس الأركان الاستماع إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة وقادة الوحدات، حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة، كما اطلع على سير العمل في جميع الوحدات المرابطة.
وأثنى “الرويلي” على المواقف الشجاعة والبطولية للقوات المسلحة في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، كما أشاد بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.
الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الأركان العامة اختتم زيارته بمشاركة وجبة الإفطار مع وحدات المشاركين في قوة شرورة وقوات التحالف.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان يلتقي المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم وجبة الإفطار (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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