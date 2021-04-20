︎ :
.
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم أخذ المسلمة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان، وكذلك متى يكون القيء مُفسداً للصيام.
وذكر، خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، أنه يجوز للمرأة أخذ هذه الحبوب إذا لم تكن مضرة بصحتها، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناولها.
ونصح “الخثلان” بعدم أخذ هذه الحبوب مطلقًا؛ لأنها تمنع حدوث شيء طبيعي بجسم المرأة، مرجحًا أن يكون لهذا المنع آثار سلبية على صحة المرأة على المدى البعيد.
من جهة أخرى، نبّه الشيخ بأن القيء يصبح مُفسداً للصيام إذا تعمد المرء التقيؤ، أما في حال كان الأمر خارجًا عن إرادة المسلم فيعد صومه صحيحًا.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر هل يجوز للمرأة أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان؟ ومتى يكون القيء مفسداً للصوم؟ “الخثلان” يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.