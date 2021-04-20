شاهد.. رد فعل فايز المالكي عقب جمع تبرعات لتمليك 100 منزل للأرامل والمحتاجين

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احتفل الفنان فايز المالكي يوم أمس (الأحد)، بجمع تبرعات لتمليك 100 منزل، لعدد من الأسر، من الأرامل واليتامى والمحتاجين في جميع مناطق المملكة عبر منصة “جود الإسكان”.
وعبر الفنان عن فرحته الشديدة بهذا الإنجاز، وطاف بجواله في مكان الاحتفال، مؤكدًا أنه يريد أن يرقص فرحًا بعدما تمكنوا من توفير هذه التبرعات.
واختتم “المالكي” الحدث بتوجيه الشكر إلى وزير الإسكان، ماجد الحقيل، ولكل العاملين في منصة جود ، كما وجه الشكر لكل أهل الخير ممن ساهموا في توفير التبرعات للمحتاجين.
يذكر أن منصة جود الإسكان أقامت مساء الأحد احتفالية خاصة، لـ100 أسرة، تمكنت المنصة عبر تبرعات أهالي الخير من جمع تبرعات لهم لتملك منازلهم، بمشاركة فايز المالكي وعدد من المساهمين في توفير هذه التبرعات.
Source akhbaar24.argaam
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