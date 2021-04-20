خادم الحرمين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف مبلغ 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي. من جانبه، قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، الشكر للملك سلمان على دعمه السخي وتقديمه معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي. وأشار الراجحي إلى أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد حرص القيادة على المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتحسين معيشتهم. Source akhbaar24.argaam





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