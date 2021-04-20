«الجوازات» تكشف السن القانونية لتسجيل بصمة الأطفال الوافدين

حددت المديرية العامة للجوازات السن القانونية لتسجيل بصمة الأطفال الوافدين، ردًا على استفسارات المستفيدين.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن السن القانونية لتسجيل البصمة للوافد من سن السادسة فما فوق.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «من عمر كم تبصيم الاولاد للوافد ؟».

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل بصمات المقيمين والتابعين لهم شرط أساسي لتنفيذ خدمات الجوازات.

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