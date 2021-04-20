هل يتأثر المعاش التقاعدي بعد العودة إلى العمل؟.. «التقاعد» تجيب

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد مدى إمكانية تأثر المعاش التقاعدي بعد عودة المتقاعد للعمل ردًا على استفسارات المستفيدين.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن عودة المتقاعد للخدمة على وظيفة خاضعة للتأمينات الاجتماعية لا يؤثر على صرف المعاش التقاعدي.

وأشارت إلى أن عودة المتقاعد للخدمة على وظيفة حكومية من شأنه إيقاف المعاش التقاعدي، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

إخطار العودة للعمل من مؤسسة التقاعد

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أتاحت خدمة إخطار العودة للعمل للمتقاعدين الذين عادوا للعمل في القطاع الحكومي من خلال تسجيل بيانات العودة بشكل ذاتي ومباشر عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمة إخطار العودة للعمل تتيح للمتقاعد تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي «مدني - عسكري» بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.

وتشمل بيانات خدمة إخطار العودة للعمل: «تاريخ الرجوع الى العمل، اسم الجهة الجديدة، معلومات الوظيفة الجديدة، تصنيف الوظيفة، الرتبة، الدرجة»، وفقًا للموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد.

ووفق المؤسسة العامة للتقاعد فإنه يمكن إخطار المؤسسة بالعودة للعمل من خلال: تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ثم اختيار «الطلبات» من القائمة على يمين الشاشة ثم اختر خطار العودة للعمل، ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة.

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