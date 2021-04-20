متحدث «الأمن العام»: رصدنا شائعات حول كورونا.. وسنطبق العقوبات على مروّجيها

أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، رصد عدد من الشائعات المغلوطة عن كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على من يروجها.

وقال العميد الشويرخ خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية» إن المملكة اتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، ما جعل المملكة في مقدمة الدول في السيطرة على الفيروس، مشيرًا إلى أنه من ضمن الإجراءات حماية المجتمع من المعلومات المغلوطة التي يروج لها عن الفيروس.

وأضاف أن هذه المعلومات الزائفة والمغلوطة قد تدفع بعض المواطنين أو المقيمين إلى اتخاذ قرارات بناء عليها، موضحًا أن العقوبات المقررة ضد مروجى شائعات كورنا ستؤدي إلى الحد منها.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الاثنين، إنه سيتم فرض غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معًا، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا.

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