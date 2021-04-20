جنديات أمن الحج والعمرة يباشرن أعمالهن في الحرم المكي

باشرت جنديات في أمن الحج والعمرة، عملهن في مواقعهن بالمسجد الحرام، لخدمة المصلين والمعتمرين والزائرين.

وأوكلت للجنديات العديد من المهام الأمنية، منها: المتابعة الأمنية لكل ما يخص الجانب النسائي بالحرم، وتنظيم المصلين والمعتمرين، ومراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته «العربية».

ونشرت وزارة الداخلية –عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- صورًا للجنديات داخل الحرم المكي وهن يمارسن عملهن، وعلقت قائلة «من الميدان.. أمن الحج والعمرة».

يشار إلى أن وزارة الداخلية، قبلت أعدادًا من النساء في المجال الأمني، وتدريبهن على الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، وكذلك مهارات استخدام الحاسب الآلي، والاتصالات والإسعافات الأولية.

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