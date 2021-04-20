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«صحة المدينة» تخصص رقم واتساب لحجز موعد لقاح كورونا لفئة 60 عامًا فأكثر

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الرياض - محمد عبدالله - ضمن مبادرة أولوية التي أطلقتها وزارة الصحة..

أعلنت صحة المدينة المنورة عن تخصيص رقم مراسلة عبر الواتساب للحصول على موعد للقاح فيروس للفئة العمرية 60 عامًا فأكثر ، ضمن مبادرة أولوية التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرًا.

وأوضحت صحة المدينة أنه اعتبارًا من مساء هذا اليوم الموافق 7 رمضان يمكن حجز موعد للقاح كورونا للفئة العمرية من 60 عامًا وأكثر من خلال إرسال رسالة إلى الرقم ( 00966148616081 ) عبر الواتساب للاستفادة من مبادرة أولوية، مؤكدة أن هذه الخدمة تأتي حرصًا على سلامة الآباء والأمهات وتسهيلًا عليهم .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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