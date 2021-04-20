الحصيني عن طقس الثلاثاء: أمطار على 7 مناطق

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق اليوم الثلاثاء، عدا المرتفعات الجبلية.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مناطق مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، تمتد على أجزاء محدودة و متفرقة من مناطق تبوك والشمالية وغرب الجوف مع رياح مغبرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة».

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