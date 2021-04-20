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السعودية | وزارة الحج والعمرة: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات ارباب الطوائف خلال أسبوع

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 1:29 مساءً, 20 أبريل 2021 م

المناطق - مكة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية للشركات خلال أسبوع من تاريخه. كما سيتم الإعلان قريبا عن مواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف وذلك عبر اتاحة التوقيع على عقود التأسيس الكترونيا من خلال الآليات التي سيتم الإعلان عنها مع إمكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة والمعتمدة من جهات الاختصاص.
ويعد هذا الاجراء خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وبما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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