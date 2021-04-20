شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج : انعقاد الجمعيات التأسيسية لشركات الطوائف خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية للشركات خلال أسبوع من تاريخه. كما سيتم الإعلان قريبا عن مواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف وذلك عبر اتاحة التوقيع على عقود التأسيس الكترونيا من خلال الآليات التي سيتم الاعلان عنها مع امكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا والمعتمدة من جهات الاختصاص.
ويعد هذا الاجراء خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للإرتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وبما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.