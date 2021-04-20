ويعد هذا الاجراء خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للإرتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وبما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج : انعقاد الجمعيات التأسيسية لشركات الطوائف خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية