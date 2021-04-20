شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحرص عدد كبير على ممارسة الرياضة في الحياة اليومية، ومع دخول رمضان يبقى السؤال الأهم، ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة؟

يقول د. عبدالله الحويل - طبيب أسرة، إنه ينصح دائما بممارسة الرياضة لما لها من فوائد صحية كبيرة منها إنقاص الوزن، موضحًا أن توقيت ممارسة الرياضية في رمضان يتوقف على الحالة الصحية للشمص،. فإذا كان لا يعاني من أمراض السكري والضغط، فيمكنه ممارسة رياضة المشي قبل الافطار بساعة للحصول على معدلات حرق أعلى لانقاص الوزن دون إجهاد ، وإذا كان يعاني من السكري أو الضغط، تكون ممارسة الرياضة بعد الافطار بساعتين لتجنب أي مضاعفات.