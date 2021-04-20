شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» ترفع الطاقة الاستيعابية للمطاف.. وتخصيص مسارات لكبار السن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من 14 مسارا إلى 25 مسارا، معيدة ترتيب مسارات صحن المطاف، حيث خصصت 4 مسارات منها لكبار السن وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة أسامة الحجيلي أن ذلك يأتي في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله، مشيراً إلى أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق «اعتمرنا»، وارتداء الكمامات الطبية والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.

وأكد الحجيلي أنه تم توزيع العاملين والمشاركين في التفويج على صحن المطاف، ومطاف الدور الأول ومصلى سنة الطواف والمسعى الأرضي والأول، وتوسعة الملك فهد والمداخل المخصصة للمعتمرين والمصلين للمسجد الحرام، للقيام بأعمال التنظيم وتقديم كل خدمة ممكنة لزوار بيت الله الحرام.