الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

مستشار مالي: 5 أسباب تجعلك غير قادر على الادخار من الراتب

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

قد تؤدي ظروف الحياة أحيانا إلى الوقوع في أزمة مالية معقدة , فنحتاج إلى الديون فيصبح من الصعب علينا، وربما من المستحيل تسديد الدين , كما أن الديون قد تتسبب في الكثير من الأحيان بالأمراض النفسية والجسدية لأصحابها.

وأوضح المستشار المالي رضا العيدروس من خلال حسابه على موقع “تويتر” :”أن الديون من أخطر الأمراض أو المعوقات التي قد تجعل الإنسان شبة ميت وهو حي وتحرمه من متع كثيرة في الحياة، وقال تذكر أن متعة الاقتراض آنية وهم السداد يطول ‏مشيراً إلى البدء بسداد الديون من خلال التخطيط المالي.

حلول لسداد الديون

وقال العيدروس إن هناك حلولاً قد تساعد على سداد الديون منها:

وجود إرادة قوية.

‏تجنب دفع رسوم إضافية.

‏تأكد دائماً أن المال الذي تنفقه يعود عليك بالنفع مهما كان المبلغ بسيطاً.

‏زيادة المبلغ الشهري المخصص لسداد الديون.

‏لا تكتفي بسداد الحد الأدنى للبطاقات الائتمانية.

‏استعن بمستشار مالي.

‏ابحث عن حلول وخدمات مصرفية مناسبة.

الادخار من الراتب

وأضاف العيدروس ‏أن هناك بعض الأسباب التي قد تجعل الأشخاص غير قادرين على الادخار وهي كالآتي :

‏عدم وضع ميزانية شهرية.

‏عدم التمييز بين الحاجات الأساسية والكماليات.

‏ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية.

‏الإفراط في الدين.

عدم الادخار للأمور الطارئة.

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