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مستشار مالي: 5 أسباب تجعلك غير قادر على الادخار من الراتب

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

مستشار مالي: 5 أسباب تجعلك غير قادر على الادخار من الراتب

مستشار مالي: 5 أسباب تجعلك غير قادر على الادخار من الراتب

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

قد تؤدي ظروف الحياة أحيانا إلى الوقوع في أزمة مالية معقدة , فنحتاج إلى الديون فيصبح من الصعب علينا، وربما من المستحيل تسديد الدين , كما أن الديون قد تتسبب في الكثير من الأحيان بالأمراض النفسية والجسدية لأصحابها.

وأوضح المستشار المالي رضا العيدروس من خلال حسابه على موقع “تويتر” :”أن الديون من أخطر الأمراض أو المعوقات التي قد تجعل الإنسان شبة ميت وهو حي وتحرمه من متع كثيرة في الحياة، وقال تذكر أن متعة الاقتراض آنية وهم السداد يطول ‏مشيراً إلى البدء بسداد الديون من خلال التخطيط المالي.

حلول لسداد الديون

وقال العيدروس إن هناك حلولاً قد تساعد على سداد الديون منها:

  • وجود إرادة قوية.
  • ‏تجنب دفع رسوم إضافية.
  • ‏تأكد دائماً أن المال الذي تنفقه يعود عليك بالنفع مهما كان المبلغ بسيطاً.
  • ‏زيادة المبلغ الشهري المخصص لسداد الديون.
  • ‏لا تكتفي بسداد الحد الأدنى للبطاقات الائتمانية.
  • ‏استعن بمستشار مالي.
  • ‏ابحث عن حلول وخدمات مصرفية مناسبة.

 الادخار من الراتب

وأضاف العيدروس ‏أن هناك بعض الأسباب التي قد تجعل الأشخاص غير قادرين على الادخار وهي كالآتي :

  • ‏عدم وضع ميزانية شهرية.
  • ‏عدم التمييز بين الحاجات الأساسية والكماليات.
  • ‏ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية.
  • ‏الإفراط في الدين.
  • عدم الادخار للأمور الطارئة.

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