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مستشار مالي: 5 أسباب تجعلك غير قادر على الادخار من الراتب
متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي
قد تؤدي ظروف الحياة أحيانا إلى الوقوع في أزمة مالية معقدة , فنحتاج إلى الديون فيصبح من الصعب علينا، وربما من المستحيل تسديد الدين , كما أن الديون قد تتسبب في الكثير من الأحيان بالأمراض النفسية والجسدية لأصحابها.
وأوضح المستشار المالي رضا العيدروس من خلال حسابه على موقع “تويتر” :”أن الديون من أخطر الأمراض أو المعوقات التي قد تجعل الإنسان شبة ميت وهو حي وتحرمه من متع كثيرة في الحياة، وقال تذكر أن متعة الاقتراض آنية وهم السداد يطول مشيراً إلى البدء بسداد الديون من خلال التخطيط المالي.
حلول لسداد الديون
وقال العيدروس إن هناك حلولاً قد تساعد على سداد الديون منها:
- وجود إرادة قوية.
- تجنب دفع رسوم إضافية.
- تأكد دائماً أن المال الذي تنفقه يعود عليك بالنفع مهما كان المبلغ بسيطاً.
- زيادة المبلغ الشهري المخصص لسداد الديون.
- لا تكتفي بسداد الحد الأدنى للبطاقات الائتمانية.
- استعن بمستشار مالي.
- ابحث عن حلول وخدمات مصرفية مناسبة.
الادخار من الراتب
وأضاف العيدروس أن هناك بعض الأسباب التي قد تجعل الأشخاص غير قادرين على الادخار وهي كالآتي :
- عدم وضع ميزانية شهرية.
- عدم التمييز بين الحاجات الأساسية والكماليات.
- ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية.
- الإفراط في الدين.
- عدم الادخار للأمور الطارئة.
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