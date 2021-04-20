النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر، اليوم الثلاثاء، بدعم من هبوط الدولار الأمريكي وتأثير ذلك على السلع الأولية، وجراء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في آسيا حد من المكاسب، وفقا لـ”رويترز”.

العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 66 سنتاً ما يوازي واحداً في المائة إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

عقود خام غرب تكساس

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو والذي ينتهي العمل به اليوم 70 سنتاً ما يعادل 1.1 في المائة إلى 64.08 دولار للبرميل. وسجل عقد يونيو الأكثر نشاطاً 64.02 دولار مرتفعاً 59 سنتاً ما يوازي 0.9 في المائة.

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