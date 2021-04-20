فوربس: التعاون العسكري السعودي اليوناني يأخذ منحنًى جديدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

دخلت العلاقات العسكرية اليونانية مع السعودية منحنًى جديدًا، حيث نمت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وفقًا لتقرير مجلة فوربس الأمريكية.

عين فالكون 1

وقال التقرير إن جزيرة كريت اليونانية شهدت في مارس الماضي وصول طائرات مقاتلة من طراز F-15 تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وطاقمها والفنيون المساندون؛ لإجراء تدريبات عين فالكون 1 فوق البحر الأبيض المتوسط، في مثال من شأنه أن يؤكد على التعاون المتنامي بين البلدين.

كما خططت أثينا منذ أوائل 2020 لنشر بعض أنظمة صواريخ الدفاع الجوي MIM-104 باتريوت في السعودية مع نحو 130 فردًا؛ للمساعدة في الدفاع عن البنية التحتية للطاقة في المملكة، والتي يتم استهدافها مرارًا وتكرارًا بواسطة الصواريخ الباليستية والهجمات بطائرات بدون طيار التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن المدعومة من نظام الملالي.

وكانت اليونان قد أدانت في 19 مارس إحدى هذه الضربات بطائرة دون طيار استهدفت منشآت نفطية في الرياض.

قرار التعاون العسكري السعودي اليوناني أغضب إيران

وبحسب فوربس، فإن طهران قد امتعضت من قرار اليونان إرسال صواريخ باتريوت إلى السعودية، ومع ذلك سعى وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في خطاب ألقاه في فبراير 2021، للتأكيد على الطبيعة الدفاعية لنشر باتريوت المخطط له.

وفي فبراير، اجتمع مسؤولون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون لحضور اجتماع في أثينا تحت عنوان: منتدى فيليا، الذي حضره أيضًا مسؤولون قبرصيون ومصريون، وناقش الاجتماع من بين أمور أخرى دعم اليونان في نزاع شرق البحر المتوسط، الأمر الذي كان له تأثير سلبي كبير على تركيا التي تنازع أثينا على السيادة في البحر المتوسط.

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