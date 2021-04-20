شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20
وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.
عمليات عدائية ممنهجة
وندد التحالف بمحاولات المليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
إجراءات لحماية المدنيين
وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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