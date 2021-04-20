أم التوأم السيامي اليمني تصف شعورها بعد توجيه الملك سلمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبرت والدة التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين، عن سعادتها الغامرة وفرحتها الشديدة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنقل ابنيها إلى الرياض من أجل بحث إمكانية إجراء عملية فصل لهما.

صدور التوجيه الملكي الكريم

وقالت أم يوسف، في لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” إنها كانت دائما تدعو الله تعالى أن يساعدهم في علاج ابنيها، وسعوا جاهدين للحصول على موافقة لنقلهما إلى المملكة، حتى تمت الاستجابة وصدر التوجيه الملكي.

معاناة وحالة صحية غير مستقرة

وأضافت أنها تعاني كثيراً مع ابنيها أثناء الرضاعة، فدائماً ما يستفرغان بسبب حالتهما الصحية غير المستقرة، كما أنها تستعين بأختها لحملهما حينما يبكيان.

وقدمت الأم شكرها لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بنقل ابنيها للرياض من أجل العلاج، متمنية أن تكلل العملية بالنجاح ويمن الله عليهما بالسلامة والعافية.



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