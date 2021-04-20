شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح شرط المرض الذي يبيح الفطر في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شرط المرض الذي يبيح الفطر في رمضان .

وأكد الشيخ سعد الخثلان في برنامج " فوائد الخثلان " أنه ليس كل مريض يباح له الفطر في رمضان كمريض الزكام مثلاً ، وإنما ينبغي أن يكون مرض يضر الصائم أو يتسبب في تأخير شفائه أو يشق عليه الصيام معه مشقة كبيرة .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان ن الطبيب المختص هو من يحدد ذلك وهنا يجوز له الفطر .