شكرا لمتابعة خبر عن "إحسان" توضح مدى إمكانية التبرع من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة الحملة للوطنية للعمل الخيري " إحسان " اليوم الثلاثاء مدى إمكانية التبرع من خارج المملكة .

وقالت منصة إحسان أبه يتم استقبال التبرعات حاليًا من البطاقات الصادرة من البنوك والجهات السعودية فقط .

وحول كيفية تسجيل حالة أكدت "إحسان" أنها تعمل على إيصال التبرعات عبر الجهات والجمعيات الرسمية، ولا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تبرع بمبلغ 10 مليون ريال وتخطت إجمالي التبرعات 320 مليون ريال من البنوك والشركات والأفراد واستفاد منها الآلاف .