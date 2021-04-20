شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب الاستشاري النفسي عبدالرزاق الحمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غيب الموت فجر اليوم الثلاثاء، الاستشاري النفسي عبدالرزاق الحمد، الاستشاري النفسي بمستشفى الملك خالد الجامعي بمدينة الرياض الدكتور عبدالرزاق الحمد عن عمر يناهز 69 عاماً.

وقد نعاه عدد كبير من الأطباء والنشطاء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، داعين الله سبحانه وتعالى له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يُذكر أن الدكتور عبدالرزاق الحمد كان يعمل استشاري الطب النفسي بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، وكان أستاذاً بقسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الملك سعود.