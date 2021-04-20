شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: هطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 5 مساءً .

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.