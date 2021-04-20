محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

انخفضت أسعار الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، وسط تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى نحو 213.40 ريال (56.91 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 186.73 ريال (49.79 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعوية إلى 160.05 ريال (42.68 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة اليوم إلى 124.48 ريال (33.20 دولار).

وهبط سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية إلى نحو 6641.25 ريال (1771 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1493.81 ريال (398.35 دولار).

وعالميا، تراجع الذهب عن أعلى مستوياته في أكثر من سبعة أسابيع أمس الإثنين مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما نال من إغراء المعدن غير المدر للعائد وأضعف أثر تراجع الدولار.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% عند 1771.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس 1789.77 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 25 فبراير/شباط الماضي.

وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% لتسجل 1771.30 دولار.

وقال دانيال غالي، استراتيجي أسواق السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية، ""من المرجح أن نرى زيادة تدريجية في أسعار الفائدة الأمريكية مع صعود تدريجي لمنحنى العائد، وهو ما سيكبح بعض زخم الذهب."

ارتفع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات متجاوزا 1.6% بعد تسجيل أدنى مستوى في عدة أسابيع الأسبوع الماضي.