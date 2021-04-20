شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أم التوأم السيامي اليمني تصف شعورها بعد توجيه الملك سلمان بإجراء عملية الفصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبرت والدة التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين، عن فرحتها الشديدة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنقل ابنيها إلى الرياض من أجل بحث إمكانية إجراء عملية فصل لهما.

وأوضحت أم التوأم السيامي إنها كانت دائما تدعو الله تعالى أن يساعدهم في علاج ابنيها، وسعوا جاهدين للحصول على موافقة لنقلهما إلى المملكة، حتى تمت الاستجابة وصدر التوجيه الملكي، مشيرة إلى إنها تعاني كثيراً مع ابنيها أثناء الرضاعة، فدائماً ما يستفرغان بسبب حالتهما الصحية غير المستقرة، كما أنها تستعين بأختها لحملهما حينما يبكيان.

وقدمت الأم شكرها لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بنقل ابنيها للرياض من أجل العلاج، متمنية أن تكلل العملية بالنجاح ويمن الله عليهما بالسلامة والعافية.