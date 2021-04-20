شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آلية تنفيذ العقوبات على مروجي الشائعات بشأن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ عن آلية تنفيذ قرار العقوبات الموقعة على مروجي الشائعات المغلوطة عن فيروس كورونا.

وأوضح الشويرخ أنه قد تم رصد عددًا من الشائعات المغلوطة عن الجائحة وآثارها، مما قد يدفع بمواطنين ومقيمين إلى اتخاذ قرارات بناء على هذه الشائعات المغلوطة.

وقال الشويرخ: "قد أصدرت اللجنة المعنية بمتابعة أوضاع كورونا بمتابعة هذه الشائعات وضبطها، وتطبيق العقوبات والغرامات المقرر نظامها على مروجيها، والهدف من ذلك حماية المجتمع من الانسياق خلق الشائعات المضرة".

وتتمثل العقوبة في فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بهما معاً.