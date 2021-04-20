شكرا لمتابعة خبر عن بعد الأسد الذي افترس صاحبه.. غرامة 30 مليون على تربية النمور والأسود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية واقعة افتراس أسد لصاحبه بحي السلى بالرياض قبل أيام، أكد المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، أن هناك قسم لرصد كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أصحاب الحيوانات المفترسة.

وأكد المركز أن نظام البيئة ينص على أن اقتناء الحيوانات المفترسة لابد يكون بترخيص، ويوجد أمر سامي بمنع استيراد المفترسات للأغراض الشخصية، مشيرًا إلى أن جميع الحيوانات الموجودة على مواقع التواصل لا يتم الترخيص لها أبدا.

وأشار إلى أن تربية الحيوانات المهددة بالإنقراض ومنها النمور والأسود تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات أو غرامة تصل لـ 30 مليون ريال.

ولفت إلى أنه حتى إذا كان الشخص يستعرض اقتناءه للحيوانات المفترسة عبر مواقع التواصل ولا يبيع سيتم ضبطه، وتطبيق النظام بحقه.