ساهم عبر منصة إحسان تأهيل 200 محتاج من ذوي الإعاقة

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‏بمبلغ بسيط وطريقة سهلة وفي منصة حكومية موثوقة وضمن حملة وطنية معتمدة. ‏تساهم في تأهيل 200 محتاج من ذوي الإعاقة لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.

‏أكسب الاجر وساهم بتبرعك لبناء مستقبل أفضل لهم وتمكينهم من الاعتماد على انفسهم.

‏⁧‫#منصة_إحسان ‬⁩https://ehsan.sa/projects/0/273?amount=null





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