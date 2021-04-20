الإمام تركي بن عبدالله (المقاومة الباسلة)

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‏???? | من عرقة مركز عملياته العسكرية مرورًا بمنفوحة التي طرد منها الحامية التركية، وصولًا إلى الرياض التي قرر استعادتها من الجيوش العثمانية.. محطاتٌ مُثيرة ومُنعطفات مُضيئة من تاريخ المقاومة الباسلة للإمام تركي بن عبدالله “راعي الأجرب” في سابع حلقات ‎#العصملي





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