معلومات عن شتر النوافذ

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شتر النوافذ أنواعه وأهميته:

يعتبر الشكل والأداء الوظيفي الجيد للشتر من الفوائد الأساسية، قبل إقبالك على تركيب شتر للنوافذ في المنزل يجب أن تحدد إذا كنت تريد تركيبه لمجرد تحسين المظهر الخارجي للنوافذ أم من أجل أداء وظائف معينة ..

ولهذا الشأن ننصحك بتركيب الشتر لنوافذ ليس من أجل الشكل الجمالي فقط، وإنما لوظيفته في حماية منزلك بشكل أكبر خصوصاً في المناطق التي تكثر فيها الرياح والعواصف وموجات الغبار الشديدة، وتحديداً المناطق الساحلية فالمنازل هناك بحاجة قصوى لتركيب شتر النوافذ، بالإضافة الى تأمين خصوصية أكثر لبيتك .

هناك أنواع عديدة للشتر الخاص بالنوافذ ومنها:

الشتر الكهربائي

شتر النوافذ

شتر الألمنيوم

شتر من الألياف الزجاجية

شتر ساكو

الشتر الخشبي الداخلي والخارجي

وأخيراً الشتر الذكي .

ومن هذا المنطلق تم العمل على مدونة تركيب الشتر بالرياض التي تسمى (الشتر الأول) من خلال تطبيق للشركة أونلاين، إذ تقوم بتركيب شتر النوافذ أو ما يعرف بالشتر الكهربائي حيث أنها من الشركات التي تتمكن من توريد وتركيب كل أنواع الشتر، وأسرع تركيب شتر بالرياض .

ولديهم الشتر اليدوي الذي يكون منتشر جداً في الكثير من الاماكن وخاصة في المنازل والشقق وغيرها .

بالإضافة الى النوع الثاني وهو الأكثر تميز وهو الشتر الكهربائي والكثير من العملاء يفضلون تركيبه .

فوائد تركيب شتر للنوافذ:

سيحظى منزلك بالعديد من المميزات في مختلف الأوقات، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي يمتاز بها الخليج وموجات العواصف والغبار التي تعصف بالمدن والأرياف على حد سواء .

استهلاك أقل للطاقة ومزيد من الهدوء وحلول تثري نمط الحياة وترفع أسلوب المعيشة في المنزل المعاصر والذكي الى الحدود القصوى .

أفضل منتجات مؤسسة الشتر الاول:

الستائر الداخلية: تمتع بخيارات واسعة ومتنوعة من الستائر الرول والروماني والستائر العمودية والمعدنية والمطوية والخشبية وستائر الأكورديون وغيرها .

منتجات الألمنيوم: إذ يسمى الألمنيوم مادة الاستدامة لأنه يوفر درجة عالية من الدقة في التصنيع والمتانة والقوة الكبيرتين بالإضافة لذلك مرونة الأسعار .

الأنظمة الذكية: تحكم بمنتجات الشتر والستائر الداخلية وأنظمة الألمنيوم والظل وغيرها عن طريق أنظمة التحكم اللاسلكية أو أجهزة الهواتف الذكية .

المظلات والبرجولات: تقديم أفضل المظلات والبرجولات عالمياً بأنواعها المتعددة بالاعتماد على فريق متخصص من الخبراء المهرة .

لماذا الشتر الأول هو الخيار الأول ؟

استخدام أعلى معايير الجودة في اختيار الخامات

نخبة من العمالة الفنية الآسيوية المهرة

أسعار منافسة للخامات والأنظمة الكهربائية

الصيانة السريعة وخدمات ما بعد البيع .

الضمان:

ضمان في الشتر الأول كافة الأعمال والتعهد بتقديم الخدمة والصيانة اللازمة بوقت قياسي .

تمتد مدة الضمان على شرائح الشتر المسحوبة ضد الصدأ والتآكل الى 10 سنوات، كما يوجد ضماناً لمدة 5 سنوات على محركات سومفي الفرنسية .

وأخيراً تحرص المدونة على الالتزام في دقة المواعيد وجودة العمل والصيانة السريعة لكافة الأعمال .

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