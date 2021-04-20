أفضل متجر رياضة اونلاين في المملكة العربية السعودية

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أهمية الرياضة :

تختلف أهمية الرياضة وذلك بسبب فوائدها المهمة لجسم الإنسان، حيث أن الرياضة تعكس صحة الجسم البدنية، بالإضافة للصحة العقلية، والاجتماعية، وفيما يلي أهمية الرياضة على الجسم بشكل عام:

المحافظة على وزن صحي ومثالي:

تساعد الرياضة بشكل كبير في المحافظة على وزن الجسم أو إنقاص الوزن، ويتم ذلك من خلال ممارسة الرياضة بشكل منتظم ومستمر سواء أكان ذلك من خلال رياضات جماعية أو فردية، حيث يقوم الجسم خلال ممارسة الرياضة بحرق السعرات الحرارية، كما تساهم في بناء عضلات الجسم بشكل سليم وصحي، حيث يعتبر الوزن المثالي والصحي للجسم وسيلة مهمة في تقليل نسب الإصابة بالأمراض كارتفاع في ضغط الدم، السكري، الكوليسترول.

المساهمة في تحسين النشاط الذهني:

للرياضة دور مهم في المحافظة على المستوى الذهني للأشخاص، بالإضافة إلى قدرتها على تحسينه خلال فترات التقدم في السن، ورفع مستوى التركيز لدى الفرد، وذلك لأن للرياضة فوائد عقلية كثيرة جداً.

التقليل من التوتر:

تلعب الراضة دور مهم جدا في رفع مستويات الاسترخاء لدى الأشخاص، كما أنها تساعد في أبعاد الأفكار السلبية التي قد يعاني منها بعض الأفراد وذلك بسبب التعرض لضغوطات الحياة، والجدير بالذكر عند ممارسة الرياضة يقوم الجسم بفرز هرمون الإندروفين، وهو مسؤول عن عملية تحسين المزاج، ويساهم بشكل كبير في التفاؤل والاسترخاء .

ومن هذا المنطلق ومن أهمية الرياضة الكبيرة جداً في حياة الانسان، تم العمل على تأسيس متجر رياضي يعمل اونلاين على مدار 24 ساعة في المملكة العربية السعودية، يتميز بطاقم العمل ذو الخبرة والكفاءة العالية في مجال الرياضة، بالإضافة الى تأمين كافة الأساليب المتبعة في ممارسة الرياضة ومجموعة من برامج الأغذية الصحية التي يهتم بها الرياضيون، كما تميزه السرعة في تلبية الطلبات والحيوية والمعاملة الحسنة مع العملاء .

التعريف بالمتجر:

مؤسسة أسلوب الرياضة: هي متجر رياضي أو بمسمى آخر مؤسسة سعودية رسمية مسجلة بوزارة التجارة عام 2014، بهدف توفير جميع ما يحتاجه ممارسين الرياضة أو المهتمين بالغذاء الصحي من ساعات وأجهزة وأدوات رياضية وسناكات صحية ومكملات غذائية .

أهم مميزات المؤسسة:

منتجات أصلية 100% من ماركات عالمية

شحن لجميع مناطق المملكة وخلال وقت مناسب

الدفع يتم عند الاستلام

منتجات المؤسسة:

أغذية:

الدقيق والخبز الشوفان وحبوب الافطار الصلصات والتوابل القهوة والمشروبات الجاهزة بهارات وأعشاب

سناك:

بروتين بار حلويات ووجبات خفيفة دونات البروتين كعك الأرز سناك

مكملات غذائية:

الأحماض الأمينية، BCAA تحسين الأداء مكملات البروتين والكارب سيرياس ماس

أدوات ومستلزمات رياضية:

أدوات رياضية اكسسوارات رياضية شيكرات ملابس رياضية

منتجات بولار وإكسسواراتها:

جميع منتجات بولار

كما يمكنكم البحث بعنوان الموديل .

هذا بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة في المتجر مثل:

كيتو، نباتي .

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