شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديد هويتهم.. القبض على 4 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، االذي يظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة -بفضل الله- من تحديد هويتهم..

وأوضح أنهم (5) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والسابع، قُبض على (4) منهم وجارٍ القبض على الخامس، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.