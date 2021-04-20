شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «جامعة الإمام عبدالرحمن» للشؤون الأكاديمية يؤكد الالتزام الصارم بالاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الجامعة تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية

- المطالبة بتعاون الطلاب في الالتزام بالإجراءات الاحترازية

- تأكدنا حول ما نشر بوجود إصابات في توكلنا ولم يتم إثبات ذلك

أوضح وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي، أن الجامعة تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، سواء داخل الجامعة أو خارجها، حيث يتم قياس درجة الحرارة والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا، والتباعد داخل قاعات الاختبارات، وتوفير المعقمات، والتوعية لجميع الطلاب والطالبات.

وأشاد "العتيبي" بوعي الطلاب والطالبات، مطالبا بتعاونهم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الكلية تأكدت من جميع الطالبات حول ما نشر بوجود إصابات في توكلنا ولم يتم إثبات ذلك.

يشار إلى أنه بدأت الاختبارات النهائية للعام الجامعي 1442هـ، السبت، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية في كافة فروع الجامعة وكلياتها، فيما اطلع وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي، على سير الاختبارات، واتباع كافة الطلبة ومنسوبي الجامعة واللجان للإجراءات الوقائية، ابتداء من دخول الطلاب قاعة الامتحان حتى خروجهم من مقر الكلية.