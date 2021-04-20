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48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية

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شكرا لقرائتكم 48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية

بهدف تعزيز قيم المسؤولية والتعاون والمحافظة على البيئة

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مبادرة للمحافظة على نظافة المحمية، بهدف تعزيز قيم المسؤولية والتعاون ولتصبح المحافظة على البيئة سمة دائمة بين أفراد المجتمع.
48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية - متابعات الخليج 365

رفع 3 أطنان من المخلفات:

وانطلقت حملة النظافة في روضة التنهاة التابعة للمحمية بمشاركة 48 متطوعاً ومتطوعة تم خلالها رفع 3 أطنان من المخلفات، كما شارك 22 متطوعاً ومتطوعة في حملة (روضة الخفس) رفع خلالها حوالي 1.5 طنٍ من المخلفات، إضافة إلى رفع 3 أطنان من المخلفات في ( روضة نورة ) بمشاركة 38 متطوعاً ومتطوعة.

48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية - متابعات الخليج 365

48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية - متابعات الخليج 365محمية الملك عبدالعزيز:

وتعد محمية الملك عبد العزيز الملكية محمية طبيعية تقع في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهاة والخفس والمناطق المجاورة لهما.
48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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