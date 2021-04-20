48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مبادرة للمحافظة على نظافة المحمية، بهدف تعزيز قيم المسؤولية والتعاون ولتصبح المحافظة على البيئة سمة دائمة بين أفراد المجتمع.



رفع 3 أطنان من المخلفات:

وانطلقت حملة النظافة في روضة التنهاة التابعة للمحمية بمشاركة 48 متطوعاً ومتطوعة تم خلالها رفع 3 أطنان من المخلفات، كما شارك 22 متطوعاً ومتطوعة في حملة (روضة الخفس) رفع خلالها حوالي 1.5 طنٍ من المخلفات، إضافة إلى رفع 3 أطنان من المخلفات في ( روضة نورة ) بمشاركة 38 متطوعاً ومتطوعة.

محمية الملك عبدالعزيز:

وتعد محمية الملك عبد العزيز الملكية محمية طبيعية تقع في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهاة والخفس والمناطق المجاورة لهما.



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