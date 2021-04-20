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السديس يوجه برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى 25 مسار

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شكرا لقرائتكم السديس يوجه برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى 25 مسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

السديس يوجه برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى 25 مسار

تخصيص 4 منها لكبار السن وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة

متابعات الخليج 365 - الرياض

بتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس رفعت الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من 14 مسار إلى 25 مسار.
السديس يوجه برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى 25 مسار - متابعات الخليج 365

تخصيص 4 مسارات لكبار السن:

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام سعادة المهندس أسامة الحجيلي بأنه تم إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف، حيث خصص منها 4 مسارات لكبار السن وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة.
السديس يوجه برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى 25 مسار - متابعات الخليج 365

توفير الراحة وتطبيق الاحترازات:

وأضاف: يأتي ذلك في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحه للمعتمرين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي ، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله.

خدمة المعتمرين خلال الشهر الكريم:

وأشار الحجيلي إلى أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي .

توزيع العاملين والمشاركين بالتفويج:

ولفت إلى أنه تم توزيع العاملين والمشاركين في التفويج على صحن المطاف، ومطاف الدور الأول، ومصلى سنة الطواف، والمسعى الأرضي والأول، وتوسعة الملك فهد، والمداخل المخصصة للمعتمرين والمصلين للمسجد الحرام.
السديس يوجه برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى 25 مسار - متابعات الخليج 365

وتم ذلك بمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعادة الدكتور سعد المحيميد، بهدف تقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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