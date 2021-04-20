المأكولات والأصناف التركية تتصدر قائمة الطعام في الفترة الأخيرة، ويتهافت عليها الجميع من محبي الطعام التركي اللذيذ، ونظرًا لزيادة عدد الأفراد الملبين على شراء المأكولات التركية، ومحاولتهم المضنية عن طرق عمل الاكلات التركية، فقد حرصت مدينة الرياض على توفر لديها عدد من المطاعم التركية التي تقدم أشهى المأكولات، في السطور التالية نستعرض أفضل المطاعم التركية في الرياض السعودية.

أفضل المطاعم التركية في الرياض

المطبخ التركي استطاع منذ القدم أن يثبت وجوده بين المطابخ الأخرى بأشهى الحلويات والمقبلات والأطباق الرئيسية الصحية، وتعتمد الاكلات التركية الرئيسية على لحم الضأن وعلى تقديم المشاوي التي يتفننون في تحضيرها على المائدة، اليكم فيما يلي قائمة أفضل المطاعم التركية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مطعم أزور

يقدم للزبائن إمكانية اختيار المكونات الطازجة عبر شاشات عرض الطعام لإعداد أفضل الوجبات.

أثناء فترة انتظار الطعام، يقدم المطعم إمكانية مشاهدة الطهاة الأتراك وهم يتفننون في صنع وتحضير الطعام.

متوسط سعر الطعام لفردين يبلغ قيمته 400 ريال سعودي.

عنوان المطعم بالرياض في شارع العليا – حياة ريجنسي.

مطعم السلطان الرياض

يقع المطعم في منطقة حطين في الرياض في طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول.

يتمتع المطعم بالإطلالة المتميزة والتصميمات الرائعة ويتميز بوجود الطاولات المصنوعة من خشب البلوط الصلب.

يعمل المطعم يوميًا ماعدا الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة في منتصف الليل، اما يوم الجمعة يعمل من الساعة الخامسة والنصف مساءً وحتى الحادية عشر والنصف مساءً، وفي يوم السبت يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 11:30 مساءً.

مطعم اناتوليا تركش جريل