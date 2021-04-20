شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع هطول الأمطار على هذه المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق عدا المرتفعات الجبلية.

وأوضح الحصيني أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان تمتد على أجزاء محدودة و متفرقة من مناطق تبوك والشمالية وغرب الجوف مع رياح مثيرة للأتربة والغبار.