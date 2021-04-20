شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفقاري يوضح كيفية التعامل مع مماطلة المقاولين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المهندس مساعد الفقاري، عن كيفية التعامل مع مماطلة المقاولين، بعد سؤال الإعلامي عبدالله المديفر له: "كيف أضمن حقي وأدير مقاول؟".

وقال الفقاري خلال برنامج "الليوان" :"عند التعاقد مع المقاول لتنفيذ أعمال بناء وتشطيب المنازل، يجب السؤال عنه أولا".

وأضاف موجها حديثه للمستهلك: "اسأل عن المقاول، بنى لفلان وفلان روح اسأل عن عمله نظيف أم لا".

وأشار الفقاري إلى أن مشرف المشروع يوفر جهد ووقت وإشكاليات التنفيذ مع المقاولين.