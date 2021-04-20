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بالفيديو.. الفقاري يوضح كيفية التعامل مع مماطلة المقاولين

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المهندس مساعد الفقاري، عن كيفية التعامل مع مماطلة المقاولين، بعد سؤال الإعلامي عبدالله المديفر له: "كيف أضمن حقي وأدير مقاول؟".

وقال الفقاري خلال برنامج "الليوان" :"عند التعاقد مع المقاول لتنفيذ أعمال بناء وتشطيب المنازل، يجب السؤال عنه أولا".

وأضاف موجها حديثه للمستهلك: "اسأل عن المقاول، بنى لفلان وفلان روح اسأل عن عمله نظيف أم لا".

وأشار الفقاري إلى أن مشرف المشروع يوفر جهد ووقت وإشكاليات التنفيذ مع المقاولين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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