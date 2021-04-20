خادم الحرمين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"أرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله، على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وتؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا - رعاهم الله - على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته."