مبادرة للمحافظة على نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية

ففي (روضة التنهاة) التابعة للمحمية انطلقت حملة النظافة بمشاركة 48 متطوعاً ومتطوعة تم خلالها رفع 3 أطنان من المخلفات، كما شارك 22 متطوعاً ومتطوعة في حملة (روضة الخفس) رفع خلالها حوالي 1.5 طنٍ من المخلفات، إضافة إلى رفع 3 أطنان من المخلفات في ( روضة نورة ) بمشاركة 38 متطوعاً ومتطوعة.
وتعد محمية الملك عبد العزيز الملكية محمية طبيعية تقع في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهاة والخفس والمناطق المجاورة لهما.
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