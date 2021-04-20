أمر ملكي بصرف 1.9 مليار ريال معونة لمستفيدي الضمان

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عن توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وقال الراجحي «إن هذه اللفتة الكريمة تؤكد حرص قيادتنا على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته».



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