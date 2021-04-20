منصة تفاعلية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين من إعداد وإنتاج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي. وتضمّنت، إمساكية رمضان، أحاديث فضائل وأحكام، اقرأ وردك، دروس المسجد الحرام مصحف كامل مع التراويح، منارة الحرمين الشريفين، مسائل العمرة، جدول صلاة التراويح مصحف الحرم المكي، إجابة السائلين، البرنامج العلمي الدائم، تطبيق مصحف الحرمين، مواقع التواصل، متاح تحميلها عبر الرابط التالي: ‏https://2u.pw/PcCe0 وجُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في منصة واحدة لتعظم استفادتهم منها في فترة رمضان.



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