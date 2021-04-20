أمير تبوك يطلع على إنجازات وزارة التجارة

واستمع لشرح من الوباري عما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبوها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، منوهاً بجهود منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وأكد الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال للمزيد من الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية.
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