أمير تبوك يطلع على إنجازات وزارة التجارة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم الوباري الذي قدّم تقريراً عن إنجازات وأعمال الفرع خلال الربع الأول للعام 2021، مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.

واستمع لشرح من الوباري عما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبوها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، منوهاً بجهود منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال للمزيد من الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية.