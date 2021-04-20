تأهيل 1000 معلم وإداري للتعامل مع تسرب الطلاب

حددت خطة العمل لمنع عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية التي اعتمدها مجلس الوزراء، أخيرا، 6 عناصر تحدد ملامح الخطة التي بدأ العمل بها فعليا على مراحل ابتداء من يناير 2021، وتستمر بالتدرج حتى الوصول إلى نظم حماية اجتماعية خالية، وضمان عدم تسجيل أي حالة لعمل الأطفال في ديسمبر 2024.

بناء قدرات

ونصت وثيقة خطة العمل لمنع عمل الأطفال في المملكة، على وضع جداول زمنية لتأهيل 200 موظف من 4 جهات حكومية هي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، والنيابة العامة، لبناء قدرات مفتش العمل وضباط الشرطة، وغيرهم من الجهات الفاعلة المكلفة بإنفاذ القانون للكشف عن انتهاكات عمل الأطفال ومعالجتها، ومراجعة الأدوار والمسؤوليات الحالية للجهات الفاعلة ذات الصلة، إضافة إلى تدريب 1000 معلم ومسؤول إداري في المدارس والمستشارين على التعامل مع حالات عمل الأطفال ومساعدة الطلاب الأكثر عرضة لخطر التسرب، وبناء قدرات 100 من مديري القضايا والإخصائيين الاجتماعيين في مجال إدارة قضايا علم الأطفال من كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم للتعامل مع حالات عمل الأطفال

أعمال خطرة

وأقرت الخطة إصدار قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، إضافة إلى وضع توجيهات ذات طابع إلزامي بشأن العمل الخفيف للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة.

وتعد هذه الوثيقة الأداة التنفيذية المرحلية لتحقيق التقدم في تنفيذ عناصر السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية القضاء عليه في منظمة العمل الدولية.

التدخلات الإستراتيجية لمنع عمل الأطفال

توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال

إنشاء قاعدة بيانات حول عمل الأطفال

جمع المعلومات حول عمل الأطفال بالاعتماد على البيانات الإحصائية

تحديث قاعدة البيانات ذات الصلة فور ظهورها

تحليل ونشر نتائج دراسة عمل الأطفال في المناطق

تحليل البيانات

تطوير تقرير موجز

نشر النتائج

تطوير الاختصاصات لإجراء المزيد من البحوث

تحسين القانون وإنفاذه والملاحقة القضائية

اعتماد قائمة بالأعمال المحظورة على الأشخاص تحت 18 عاما

تشكيل مجموعة ثلاثية من (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال)

جمع المعلومات حول الأخطار والمخاطر

توجيهات إلزامي بشأن العمل الخفيف للأطفال ما بين 13 و15 سنة

مراجعة التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة

إعداد توجیهات ذات طابع إلزامي حول العمل الخفيف

بناء جهات فاعلة للكشف عن انتهاكات عمل الأطفال

مراجعة الأدوار والمسؤوليات الحالية للجهات الفاعلة ذات الصلة

تطوير المواد التدريبية

تعزيز العمل اللائق للبالغين وللشباب في السن القانونية للعمل

تعزيز العمل اللائق في مجال الزراعة والاقتصاد الحضري

مراجعة السياسة والبيئة التنظيمية للحد من العوائق

توفير برامج التدريب والترويج لتطوير المنشآت غير المنظمة

توفير خدمات تطوير الأعمال التي تعزز الوصول إلى الأسواق

تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية

بناء قدرات مديري القضايا والإخصائيين الاجتماعيين

وضع دلیل تدريبي حول عمل الأطفال

إدراج أسر الأطفال المستضعفين في برامج الحماية الاجتماعية

مراجعة اختصاصات برامج الحماية الاجتماعية الحالية

تحديد الأسر الضعيفة التي لديها أطفال يعملون أو معرضون للخطر

توفير التوجيه لمديري البرامج

الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية الحالية خالية من عمل الأطفال

وضع توصيات لضمان عدم استخدام الأطفال في الأشغال العامة وفي برامج الحماية الاجتماعية

تعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال

التحقق من أسباب التسرب المدرسي في الصفوف الثانوية

إجراء دراسة حول التسرب المدرسي

تطوير وإصدار التوجيه الإداري

تطوير المواد التدريبية لمديري المدارس والمعلمين والمستشارين

تدريب مديري المدارس والمعلمين والمستشارين

تنفيذ أنشطة التوعية

تقديم ورش عمل تدريبية للمهنيين الإعلاميين

حملة لتوعية الآباء والأمهات والأطفال

تدريب المسؤولين عن تهيئة المجتمع حول منهجية دعم الأطفال

تكييف مواد منهجية دعم الأطفال من خلال التعليم والفنون والإعلام